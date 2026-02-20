Снимки/Видео: Николай Василковски, NOVA
Научете повече за това кътче на Земята
Остров Гренландия се намира между Северния ледовит океан и Атлантическия океан и има дълга, завладяваща история. Той е известен с отдалеченото си местоположение, огромните ледници и арктическата дива природа. Освен това, страната има богато културно наследство, което привлича туристи от цял свят от години.
Защо обаче островът е толкова интересен и с какво привлича приключенците? Представяме интересни факти, свъзрани с Гренландия.
► Тя е най-големият остров в света. Общата площ площ е около 2,17 милиона квадратни километра. Около 80% от повърхността е покрита от ледена покривка. Островът е известен със своите зашеметяващи ледници и фиорди.
► Гренландия има и население от около 56 000 души, предимно инуити.
► По-голямата част от Гренландия е покрита със сняг, лед и ледници. Тогава откъде произлиза името „Гренландия“? През 982 г. викингът Ерик Червения от Норвегия открива острова и го кръщава Гренландия, за да го направи по-привлекателен за заселниците. Днес това би се сметнало за доста добър маркетингов трик, който отлично е проработил в миналото. През 986 г. Ерик Червения се завъръща със заселници на острова, а останалото... вече е история.
► Инуитското име за Гренландия Inuit Nunaat означава „земя на хората“.
► На острова има има викингски руни. Най-добре запазените от тях се намират в Южна Гренландия, близо до Какорток, Касиарсук и Игалику.
► Гренландия има най-чистия въздух и вода в света.
Но любопитните факти, свързани с острова, далеч не са толкова малко. Още истории от "Зеления остров", обгърнат в студ и лед вижте в ГАЛЕРИЯТА ТУК.Редактор: Цветина Петрова
