Българската лавинна асоциация обяви четвърта от общо пет степени за опасност. Тя важи за всички планински райони и за местата, на които има повече сняг, не само високите части.

Планинската спасителна служба отправи апел към туристите да бъдат внимателни. Милен Братанов от ПСС обясни в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS, че става дума за сериозно предупреждение, туристите не биват да навлизат в склонове с наклон над 15-20 градуса, трябва да избягват лавиноопасни терени, да следват зимната маркировка и да внимават за склонове, по които има навявания.

Към момента няма инциденти, свързани с лавини, посочи Братанов.

Той каза още, че туристите трябва да са добре екипирани - да носят фенер, храна, вода, телефонът им да е зареден и да има и допълнителна батерия.

