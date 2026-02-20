Натрупването на военни активи в региона означава, че ако иранците отхвърлят условията на Тръмп, ще има война. Това каза в ефира на NOVA NEWS журналистът Мохамед Халаф по повод нарастващото напрежение между Техеран и Вашингтон. По думите му за момента иранците не дават сигнали, че ще приемат условията на американския президент.

Халаф коментира, че през последните дни има информация за дискусии сред групата, която съветва върховния лидер на страната Али Хаменей.

Тръмп даде на Иран срок от 10-15 дни за сключване на сделка за ядрената програма

"Те казват, че това е моментът, в който да се направи завой във външната и вътршената политика на Иран и страната да стане съюзник на САЩ", посочи той и допълни, че подобно съюзничество е трудно да се случи. "Ако Хаменей приеме споразумение, това означава измяна на волята на всевишния. Мисля, че няма да стигнем до такава промяна и отиваме към война", каза още журналистът.

Според него режимът в Иран е разклатен и мъртав. "Той е загубил трите най-важни стълба – религиозната и политическата легитимност и икономическото състояние", заяви Халаф. "Последствията от война между САЩ и Иран ще бъдат за целия свят и предимно за региона, защото има девет военни американски бази там", каза той и допусна, че американската армия ще парализира всички военни системи на Иран, за да не могат да използват новите системи за въздушна защита и оръжия, които са получили от Китай.

САЩ струпват безпрецедентна военна мощ в Близкия изток

По думите му през последните две седмици всеки ден има пожари в различни чувствителни държавни обекти на Иран, както и разузнавателни операции на Мусад, което е подготовка за война. "САЩ ще използват нови видове оръжия, които не са използвани, така че Иран да не може да отговаря", каза журналистът.

"Войната ще бъде доста разрушителна и няма да е само за един-два дни. Може да бъде една седмица, две седмици или повече. Зависи от това какви сили и какви оръжия ще вадят двете страни. Но забележете, Европейският съюз години наред отказва да вкара Иранската революционна гвардия в списъка с терористични организации, преди десетина дни го направи. Това показва европейска подкрепа на Съединените щати в тази война", коментира още той.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ивета Костадинова