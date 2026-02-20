Американският президент Доналд Тръмп предупреди отново Иран, че трябва да сключи споразумение за ядрената си програма, в противен случай щели да се случат „наистина лоши неща“. Той постави и краен срок от 10 до 15 дни.

Това предизвика заплаха от Техеран за ответни мерки срещу американските бази в региона в случай на атака.

Тръмп пред Съвета за мир: Иран трябва да сключи сделка, иначе ще последват лоши неща



На фона на масивното струпване на американска военна сила в Близкия изток, Тръмп заяви, че преговорите с Иран за прекратяване на напрегнатото противопоставяне вървят добре, но поиска от Техеран да постигне „значимо“ споразумение.

„Или ще сключим сделка, или ще я получим по един или друг начин”, заяви Тръмп.

Редактор: Ина Григорова