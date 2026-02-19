Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова Иран да постигне „смислено” споразумение в момент, когато в Близкия изток се разгръща мащабно американско военно присъствие.

„През годините се оказа, че не е лесно да се сключи смислена сделка с Иран. Трябва да постигнем такава, иначе ще се случат лоши неща”, заяви Тръмп по време на първото заседание на Съвета за мир - неговата инициатива, насочена към стабилизиране на ситуацията в Газа.

Иран и САЩ са се договорили за „основни принципи“ за бъдещо споразумение

Американският държавен глава предупреди, че при липса на споразумение Вашингтон „може да се наложи да отиде една крачка по-далеч”, като добави: „Вероятно ще разберете в следващите около 10 дни”, добави Тръмп.

Първата среща на Съвета за мир започна, а на срещата с представители на 45 държави се обсъждат въпроси около бъдещето на Ивицата Газа. Българите там са трима, без право на глас.

Американският държавен глава обяви, че страните, участващи в съвета са събрали 5 милиарда долара за Фонда за реконструкция. Пет държави - Индонезия, Мароко, Казахстан, Косово и Албания са се съгласили да изпратят свои военни в рамките на международни сили за сигурност. Египет и Йордания ще обучават полицейски части.

Предложението на Тръмп, че Съветът за мир може да се справя и с други проблеми, предизвика опасения, че организацията може да подкопае ролята на ООН.

Редактор: Мария Барабашка