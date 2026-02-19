-
-
-
-
-
-
В региона се събира най-голямото количество въздушна мощ след инвазията в Ирак през 2003 г.
Съединените щати са готови да нанесат удар на Иран още този уикенд, твърдят водещи американски медии. До момента Вашингтон е изпратил два самолетоносача и огромен брой изтребители в Близкия изток. Така в региона се събира най-голямото количество въздушна мощ след инвазията в Ирак през 2003 г.
13 американски бойни кораба вече се намират в Източното Средиземноморие и Близкия изток. Там и са самолетоносачите „Ейбрахам Линкълн” и „Джералд Форд”. Самолети за командване и управление, които са жизненоважни за организирането на големи въздушни кампании, също пристигат там.
Тръмп пред Съвета за мир: Иран трябва да сключи сделка, иначе ще последват лоши неща
„Би било много мъдро Иран да сключи сделка с президента Тръмп и с неговата администрация. Американският лидер винаги мисли за това какво е в най-добрия интерес на Съединените щати, на нашите военни, на народа ни и по този начин взема решения по отношение на военни действия от всякакъв вид”, коментира говорителят на Белия дом Каролин Левит.Редактор: Дарина Методиева
