Социалната мрежа X, собственост на Илон Мъск, съобщи, че е подала жалба до Съда на Европейския съюз заради наложена на компанията глоба от 120 млн. евро.

„Това решение на ЕС е резултат от непълно и повърхностно разследване”, написа онлайн екипът на X по въпросите на глобалната държавна политика, цитиран от АФП.

Европейската комисия глоби X със 120 млн. евро за нарушения на правилата за прозрачност

Европейската комисия, която през декември санкционира платформата за нарушения на правилата за дигитално съдържание, заяви, че е запозната с обжалването и е готова да защитава решението си в съда.

Редактор: Мария Барабашка