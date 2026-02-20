Открити са седем тела, един турист е успял да се спаси

Седем тела са били открити в руското езеро Байкал в Сибир, след като автобус с китайски туристи потъна във водите на езерото след спукване на леда, съобщи днес губернаторът на руската Иркутска област Игор Кобзев в канала си в Telegram, цитиран от "Ройтерс". 

Един от китайските туристи, които са били в автобуса, е успял да се спаси, посочи губернаторът.

Министерството на извънредните ситуации на Русия съобщи, че спасителите са проверили мястото на инцидента с подводна камера и че са планирани водолазни операции. „Дълбочината на мястото на инцидента е 18 метра“, се казва в изявление.

Езерото Байкал, което е най-дълбокото в света, е популярна туристическа дестинация.

Земетресение в езерото Байкал

Прокуратурата в Иркутска област заяви, че е образувала наказателно дело и разследва обстоятелствата около инцидента.

Потокът от китайски туристи в Русия се увеличи през последните години, на фона на политическо сближаване между двете съседни държави и облекчаването на визовия режим помежду им, посочва "Ройтерс".

Редактор: Ивета Костадинова
Източник: Алексей Маргоевски, БТА, "Ройтерс"

