Седем тела са били открити в руското езеро Байкал в Сибир, след като автобус с китайски туристи потъна във водите на езерото след спукване на леда, съобщи днес губернаторът на руската Иркутска област Игор Кобзев в канала си в Telegram, цитиран от "Ройтерс".

Един от китайските туристи, които са били в автобуса, е успял да се спаси, посочи губернаторът.

Seven dead bodies have been found at the bottom of Lake Baikal after a tourist vehicle apparently fell into a hole in the ice there earlier, the regional Emergencies Ministry said:https://t.co/25vCBv43sq pic.twitter.com/GgHfHGG49v — TASS (@tassagency_en) February 20, 2026

Министерството на извънредните ситуации на Русия съобщи, че спасителите са проверили мястото на инцидента с подводна камера и че са планирани водолазни операции. „Дълбочината на мястото на инцидента е 18 метра“, се казва в изявление.

Езерото Байкал, което е най-дълбокото в света, е популярна туристическа дестинация.

Земетресение в езерото Байкал

Прокуратурата в Иркутска област заяви, че е образувала наказателно дело и разследва обстоятелствата около инцидента.

Потокът от китайски туристи в Русия се увеличи през последните години, на фона на политическо сближаване между двете съседни държави и облекчаването на визовия режим помежду им, посочва "Ройтерс".

Редактор: Ивета Костадинова