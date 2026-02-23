Мощите на свети Франциск от Асизи, един от най-известните католически светци, са изложени публично за поклонение за първи път от почти осем века, предадоха осведомителните агенции. Поводът е навършването тази година на 800 години от смъртта му.

Мощите са в базиликата „Свети Франциск" в централния италиански град Асизи и ще останат там до 22 март. Очаква се да привлекат стотици хиляди поклонници, отбелязва ДПА.

Францисканският орден съобщи, че почти 400 000 души от цял свят вече са се записали, за да се поклонят пред мощите на светеца. Осигурена е възможност желаещите да се регистрират за посещение онлайн.

Thousands visit the Basilica of Saint Francis of Assisi in Italy as his remains go on public display for the first timehttps://t.co/c7xgzbstju pic.twitter.com/npDgxbRZ5S — AFP News Agency (@AFP) February 23, 2026

Останките на светеца са били в каменен саркофаг в продължение на векове. В събота ковчегът беше тържествено пренесен от криптата в базиликата. Скелетът на свети Франциск от Асизи е поставен в специална витрина, изработена от дебело, бронирано стъкло. Светецът е роден около 1181 г. След смъртта му през 1226 г. ковчегът с тялото е погребан на тайно място. През 1818 г. папа Пий XVII дава разрешение на францисканците да разкрият гробницата. Специално за саркофага е построена нова крипта в базиликата.

Момчето, което обичаше Бог: Папа Лъв XIV канонизира Карло Акутис - първия светец от поколението милениал (ВИДЕО+СНИМКИ)

Покойният папа Франциск, роден като Хорхе Берголио в Аржентина, избра името си в чест на светеца. В Италия, където Франциск от Асизи е смятан за небесен покровител, честванията ще продължат и след 22 март. За официален празник е обявен 4 октомври, предполагаемата дата на смъртта на светеца, отбелязва ДПА.

Nearly 400,000 people pre-registered to see the bones of St. Francis of Assisi in the hilltop town in Italy's Umbria.



One of the best-known Saints of the Catholic Church, Saint Francis' bones have only been displayed once, for one day, in 1978.https://t.co/j0AbbMdjZZ pic.twitter.com/qrXomyuiM0 — DW News (@dwnews) February 23, 2026

Град Асизи отдавна е сред най-популярните поклоннически дестинации в света за християните. Всяка година милиони хора идват в градчето с 27 500 жители в региона Умбрия, за да видят гроба на светеца. Базиликата над него е украсена с фрески на известния художник Джото ди Бондоне (починал през 1337 г.), изобразяващи живота на Франциск.

Снимка: iStock

Междувременно друг светец в Асизи привлича ново поколение поклонници, отбелязва ДПА. На няколкостотин метра от базиликата, в църква „Санта Мария Маджоре“ е погребан Карло Акутис, който почина от левкемия през 2006 г. на 15-годишна възраст. Католическата църква счита Акутис за образец за младите християни, като казва, че той е посветил краткия си живот на служба на Бога. След канонизирането му миналата година от папа Лъв XIV, Акутис стана известен като първият „интернет светец“, отбелязва ДПА.

Редактор: Цветина Петрова