Коратакът Мъри, любимец на всеки, изкачил връх Мусала, е получил бъбречна криза, съобщават от най-високата метеорологична станция. В момента животното е на лечение във ветеринарна клиника, където специалисти се грижат за него. Лечението не е безплатно и в планинарските групи в социалните мрежи вече се разпространява информация за това, как можем да помогнем.

Седемгодишният котарак Мъри е спътник в работата на метеорологичните наблюдатели в планинската станция към Националния институт по метеорология и хидрология. Животното е прибрано от улицата и е донесено от туристи на върха, когато от станцията публично обявяват, че искат да имат котка. По това време в старата каменна постройка се завъдили мишки, които дори прекъснали интернет кабелите на метеоролозите. Мъри решил проблема с мишките. И към днешна дата посреща и изпраща многобройните туристи, изкачили надморска височина 2925 метра и достигнали най-високия връх на Балканския полуостров. Често можем да го видим да се излежава около станцията или на самия камък, маркиращ връх Мусала.

Снимка: Росен Димитров

Ако искате да помогнете на Мъри, можете да го направите като дарите средства за лечението му.

БАНКОВА СМЕТКА:

Ветеринарна лаборатория “Викрито”,

BG73FINV91501015957315,

основание: дарения за коте Мъри