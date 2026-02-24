Американският актьор Робърт Карадайн, най-известен с ролите си в „Джанго без окови“ и „Лизи Макгуайър: Поп звезда“, почина на 71-годишна възраст, съобщава "Би Би Си". В изявление семейството му казва, че актьорът е сложил край на живота си, след като е живял с биполярно разстройство в продължение на почти две десетилетия.

Семейство Карадайн поясни, че обявява причината за смъртта му, за да повиши осведомеността за „стигмата, свързана с психичните заболявания“. „Искаме хората да знаят за това и че в ситуацията няма нищо срамно“, каза брат му Кийт пред Deadline.

Звездата от „Лизи Макгуайър: Поп звезда“ Хилари Дъф изрази почитта си към бившия си екранен партьор, като написа в Instagram: „Това боли. Много е трудно да се сблъскаш с тази реалност за един стар приятел.“

Роден на 24 март 1954 г., Карадайн е най-малкият син на Джон Карадайн и брат на актьорите Дейвид и Кийт Карадайн. Насърчен от брат си Дейвид, Робърт Карадайн се явява на кастинг за филма „Каубоите“ (1972 г.) с Джон Уейн, като това става първата му екранна роля.

След това участва в класиката на Мартин Скорсезе „Коварни улици“ от 1973 г., в спечелилия „Оскар“ филм „Завръщане у дома“ (1978) с Джейн Фонда, в „Ездачите“ (1980), „Дивизията“ (1980) и в „Джанго без окови“ на Куентин Тарантино от 2012 г.

Семейството на Карадайн добави в изявлението си, че американският актьор е бил „обичан баща, дядо, чичо и брат“. „В един свят, който може да изглежда толкова мрачен, Боби винаги е бил светъл фар за всички около него“, пишат те.

„Ние сме опечалени от загубата на тази прекрасна душа и искаме да отбележим смелата борба на Боби срещу почти две десетилетия биполярно разстройство. В този момент молим за уединение, за да скърбим за тази неизмерима загуба. Благодарим ви за разбирането и съчувствието“, се казва още в изявлението на семейството на Карадайн.

