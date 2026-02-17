Ал Пачино, който изигра главната роля във филма „Кръстникът“, каза, че за него е било чест да работи с Робърт Дювал, когото той описа като родѐн актьор.

Дювал, известен с ролята си на съветника на фамилията Корлеоне Том Хейгън в „Кръстникът“ от 1972 г., както и в продължението, почина в дома си на 95-годишна възраст, съобщи съпругата му Лусиана Дювал.

Ефирни като танго. Такива са всичките роли на Дювал. Но някои от тях носят различни нюанси на латиноамериканския танц - с повече напрежение и с повече драма.

„Един от най-запомнящите се му филми си остава „Кръстникът“. Той играе осиновеният син на Дон Вито Корлеоне, но и адвокат на фамилията. Той играе тази роля за сумата от само 36 хиляди долара. И за него получава първата си номинация за „Оскар“, казва операторът и ловец на знаменитости Таси Асенов. Като телевизионен оператор е отразявал 13 пъти фестивала в Кан и има стотици снимки със световни кино звезди: „За съжаление нямам снимка с Робърт Дювал, но пък имам с други актьори от „Кръстникът“ като Робърт де Ниро. Много съжалявам, че не успях да го видя “.



Според актьора Георги Златарев едно от най-впечатляващите качества на Дювал е, че успял да преодолее суетата си: „Това е брутално трудно, едно от най-трудните неща. Ти трябва да осъзнаеш нещата, които не си си харесвал – голям нос, големи уши, плешив, дебел, каквото и да е, да ги преодолееш до такава степен, че да ги включиш в персонажа ти и да ги направиш негови комплекси“.

Почина легендарният актьор Робърт Дювал

Почитта си към актьора ветеран изразиха звезди като Пачино, Адам Сандлър, Вайола Дейвис и Уолтън Гогинс.

Франсис Форд Копола също скърби за загубата на актьора и свой дългогодишен сътрудник Робърт Дювал, който участва в неговия филм „Апокалипсис сега“ и в първите две части от трилогията „Кръстникът“.

„Какъв удар е да науча за загубата на Робърт Дювал. Той беше велик актьор“, написа Копола в изявление в Instagram.

"Бог да благослови Боби. Надявам се да мога да доживея до 95 години. Нека почива в мир", пък е написал де Ниро, цитиран от Variety.

Сред другите звезди, които почетоха паметта на актьора, са Майкъл Кийтън, Джейми Лий Къртис, Джош Гад, Уолтън Гогинс, писателят Стивън Кинг и режисьорът Скот Купър.

С публикация в Instagram, в която изтъква ролята на Робърт Дювал в "Да убиеш присмехулник", Алек Болдуин също споделя за вдъхновението и влиянието, които е имал в киното.

"Той напълно те разбива. И когато гледам този филм, тези сцени с Дювал са просто толкова завладяващи за мен", допълва Болдуин.