Робърт Дювал, носител на „Оскар“ и една от най-емблематичните фигури в историята на киното, известен с ролите си във филмите "Кръстникът" и "Апокалипсис сега", е починал на 95-годишна възраст. Новината беше потвърдена от неговата агенция за връзки с обществеността чрез официално изявление от името на съпругата му Лусиана Педраса.

Актьорът е издъхнал спокойно в дома си в Мидълбърг, Вирджиния в неделя, пише CNN.

Снимка: gettyimages

В съобщението се уточнява, че няма да бъде организирана официална траурна церемония. Вместо това семейството призовава всички, които желаят да почетат паметта му, да го направят по начин, който отразява живота и духа му - като гледат добър филм, споделят история с приятели или се насладят на красотата на природата.

Дювал е роден е на 5 януари 1931 г. в Сан Диего, Калифорния. Израства във военно семейство, баща му е адмирал. Учи актьорско майсторство в Ню Йорк и през това време работи в пощата в Манхатън. Сприятелява се с Дъстин Хофман и Джийн Хекман, които по това време са също млади, все още неуспели актьори.

Видео: Ройтерс

Кариерата на Дювал в киното обхваща седем десетилетия и той е възприеман като един от най-великите актьори на своето време, пише БТА. В актива си има една награда "Оскар", една награда БАФТА, четири награди "Златен глобус", две награди "Еми" и една награда на Гилдията на американските актьори.

Дювал започва кариерата си в телевизията с малки роли през 60-те години в няколко телевизионни сериала, сред които "Защитниците" и "Театралният кръг на Армстронг". През 1966 г. прави дебют и на Бродуей в пиесата „Изчакай да се стъмни" на Фредерик Нот.

Прави своя дебют в пълнометражното кино в ролята на Бу Радли в „Да убиеш присмехулник“ през 1962 г. Дювал печели наградата „Оскар“ за най-добър актьор за ролята си на бивша кънтри звезда, страдаща от алкохолизъм, във филма „Нежно милосърдие". Номиниран за Оскар и за ролите си в „Кръстникът“ (1972), „Апокалипсис сега“ (1979), „Великият Сантини“ (1979), „Апостолът“ (1997), „Граждански иск“ (1998) и „Съдията“ (2014).

В личен план Дювал има четири брака, като последната му съпруга е аржентинка, която е с 40 години по-млада от него.

American Actor Robert Duvall ('Apocalypse Now') Dead at 95pic.twitter.com/cwCFTH9x70 — st. andrew (@saintandru) February 16, 2026

Робърт Дювал оставя след себе си впечатляваща кариера, продължила повече от шест десетилетия.

Robert Duvall was utterly essential to the success of the first two Godfather films. His absence from the 3rd installment is a huge reason the 3rd film didn’t meet expectations. Duvall never needed a lot of lines to make an impact. He made his presence felt with just a look. RIP. pic.twitter.com/5fx71E6FF9 — Cinema Tweets (@CinemaTweets1) February 16, 2026

Той се утвърди като един от най-уважаваните актьори на своето поколение, известен със силните си и запомнящи се образи на сложни и харизматични персонажи.

