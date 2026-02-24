Мъж, който се появява в новия музикален клип на Тейлър Суифт, каза, че не е имал представа коя е световната мегазвезда. Бари Рейнолдс участва в клипа към песента Opalite на Суифт, в който се появяват и редица знаменитости, включително певецът Луис Капалди и ирландският актьор Домнал Глийсън.

Мъжът от графство Кент, на 83 години, поясни, че внучките му, Мили и Франческа, са били „много изненадани”, когато са разбрали, че ще участва във видеоклипа.

Тейлър Суифт е отново начело на „Билборд“

Но въпреки че Суифт е една от най-популярните изпълнителки в света, той им е казал: „Боя се, че нямам представа коя е тя”.

Рейнолдс редовно се изявява с трупата „Сейнт Николас плейърс” в Рингволд, но се появява във видеоклипа на Суифт благодарение на работата си с агенция за актьори и модели.

Той разказа пред "Би Би Си": „Казаха ми, че трябва да бъда в северната част на Лондон в 7:00 сутринта, а аз отговорих, че няма влакове, така че ми изпратиха такси”.

Рейнолдс каза, че е разбрал за Суифт едва след като е прочел за турнето ѝ във вестника преди ангажимента.

Opalite е сюрреалистичен клип, вдъхновен от 80-те години, който разказва историята на самотна жена, която използва магически спрей, за да подобри живота си и да намери любовта с друг самотник, изигран от Глийсън.

Двамата танцуват заедно в състезание, а Рейнолдс се появява като един от съдиите. „Тази конкретна песен беше много закачлива, въпреки че ѝ дадох оценка нула!”, разказва възрастният британец.

Описвайки я като „много мила и състрадателна”, той похвали Суифт за това, че е разговаряла с всички, участващи във видеото, но призна, че охраната е била много строга.

В Opalite участват Нортън, Глийсън, Капалди и ирландският актьор Килиън Мърфи, който се включва като глас зад кадър.

Други части от музикалния клип са заснети в град Кройдън.

Opalite е вторият сингъл от 12-ия албум на Суифт „The Life Of A Showgirl”, който бе най-продаваният албум във Великобритания през миналата година.

Редактор: Мария Барабашка