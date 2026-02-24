Популярният турски актьор Къванч Татлъту е дал свидетелски показания в съдебния процес за смъртта на турския бизнесмен Халит Юкай, открит мъртъв, след като яхтата му се разби близо до протока Дарданели през лятото на миналата година.

В показанията си Татлъту - приятел на бизнесмена, разказал, че е разговарял няколко пъти с Юкай в деня на инцидента, тъй като двамата планирали семейна почивка заедно. Актьорът споделил, че е поискал от приятеля си да му предостави местоположението си, след което сигналът прекъснал. Първоначално Татлъту сметнал, че това се дължи на обхвата в района, където плавала яхтата, но впоследствие се разтревожил и уведомил за ситуацията сътрудник на загиналия. След това били алармирани и властите.

Подсъдими по делото са 10-има заподозрени, които отговарят по обвиненията, докато са на свобода. Процесът ще продължи на 8 май.

43-годишният Халит Юкай беше собственик на фирма за яхти. Смъртоносният инцидент станал, докато той плавал от Ялова, Турция към гръцкия остров Миконос. Семейството му го обявило за изчезнал на 4 август, а тялото му било намерено на 23-ти, на дълбочина 68 метра.

В дните след инцидента властите започнаха разследване на твърдения, че яхтата на Юкай се е сблъскала с товарен кораб, чийто капитан беше временно задържан, но впоследствие освободен от ареста в очакване на съдебния процес.

Според турски медии в обвинителния акт по случая се иска присъда за капитана от три до девет години затвор по обвинение в причиняване на смърт по непредпазливост. Осемте членове на екипажа и един служител на компанията също са заплашени от лишаване от свобода за 1-3 години за това, че не са оказали помощ и не са уведомили властите.

