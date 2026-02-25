Във Ватикана от края на 16-и век действа малко ателие, в което майстори създават и реставрират мозайките в базиликата "Свети Петър". Изработката на една мозайка отнема месеци и включва подреждането на хиляди миниатюрни цветни плочки.

Последният проект е портрет на папа Лъв XIV, съставен от около 16 хиляди елемента за 5 месеца работа. Художниците използват архив с над 27 хиляди цвята, част от които вече не могат да бъдат възпроизведени. Ватиканското ателие създава и по-малки мозайки, използвани като дипломатически подаръци, предназначени да устоят столетия.

„Това е изключително прецизна работа, защото плочките са малки и трябва да възстановим оригинала много точно. Работата ни изисква много търпение, но е много удовлетворяваща”, споделя Николета, един от майсторите в студиото.

Изработването на една мозайка може да отнеме месеци, тъй като художниците с голямо внимание сглобяват всеки елемент, за да се получат изображения като тези на Исус Христос и Дева Мария или сцени от Колизеума в Рим.

Едно от най-новите произведения на студиото е портрет на папа Лъв XIV, висок над един метър. Той е поставен в базиликата „Свети Павел извън стените” в съответствие с традиция, датираща от XIX век. Директорът на ателието Паоло ди Буоно обяснява историческия контекст: „В началото на XIX век базиликата „Свети Павел” е била почти напълно унищожена от голям пожар. След това папа Пий IX решил да създаде портрети на всички папи”.

Изображението на папа Лъв XIV е изработено от екип от трима души в продължение на пет месеца и съдържа около 16 000 отделни плочки. „Работихме около 150 дни, за да завършим творбата. Имахме възможността да представим мозайката на папа Лъв, преди да я поставим в базиликата. Останахме с усещането, че той е много доволен от резултата”, разказва Паоло ди Буоно.

Ателието изработва и по-малки мозайки, които папите често подаряват на чуждестранни лидери при посещения във Ватикана или по време на своите пътувания в чужбина. „Друга важна дейност на студиото е създаването на мозайки, които се използват при специални поводи като подаръци от папите. Това е причината, поради която създаваме теми с религиозен и светски характер – за всеки повод Светият отец решава какъв точно символ да подари”, допълва директорът.

За разлика от фотографиите или изображенията, създавани с изкуствен интелект, мозайките, произведени в ателието, са по-трудни за възпроизвеждане, но и изключително устойчиви във времето. „С помощта на съвременните технологии всякакъв вид снимки могат да бъдат изработени за няколко секунди. Бих казал, че това е много нетрайно. Нашите произведения са създадени, за да устоят векове наред”, категоричен е Паоло ди Буоно.

За да уловят по-добре нюансите на кожата и фините детайли, художниците се обръщат към своя исторически архив – каталог с около 27 000 вида цветни плочки.

Редактор: Станимира Шикова