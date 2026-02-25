Лора Христова беше избрана за една от изненадите в биатлона по време на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина. 22-годишната ни състезателка спечели бронз в индивидуалния старт. Освен това тя прибави още седмо място в преследването, 11-о в спринта и 14-о в масовия старт.

Христова ще спори с още три кандидатури за приза. Това са чехкинята Тереза Воборникова - бронзова медалистка от масовия старт, четвъртият от мъжкия масов старт Олий Хийденсало от Финландия, както и Ан де Беше. Тя се превърна в първата датчанка, участвала в масов старт.

