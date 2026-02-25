Карлос Насар завоюва за втора поредна година приза Спортист №1 на България. Олимпийският ни, световен и европейски шампион спечели закономерно отличието, а негови подгласници са волейболистът Алекс Николов и скиорът Алберт Попов.

Церемонията по връчването на 68-ите награди „Спортист на годината“ в България премина под знака на исторически успехи и признание за най-големите ни таланти, предаде Gong.bg. Вечерта беше истински триумф за волейбола, но голямата индивидуална награда отново отиде при феномена в тежката атлетика Карлос Насар. Той спечели анкетата „Спортист на годината“ с 1040 точки, с което стана деветият атлет в историята, триумфирал два пъти с отличието.

Снимка: БГНЕС

Карлос Насар: Предложиха ми 2 млн. долара, но аз съм българин и няма да слушам друг химн за никакви пари

Карлос Насар беше обявен за Спортист №1 на България за 2025 г. Щангистът дублира успеха си от миналата година, след като доминира на световния и европейския подиум. На второ място в анкетата се нареди волейболистът Александър Николов, а третата позиция зае скиорът Алберт Попов.

Треньор №1 на годината стана Джанлоренцо Бленджини. Италианският специалист, който води националния ни отбор по волейбол за мъже, беше отличен за изключителната работа, преобразила тима и върнала го сред световния елит. Неговите възпитаници логично спечелиха и приза за Отбор на годината, след като завоюваха сребърни медали от Световното първенство – успех, чакан от нацията половин век.

Снимка: БГНЕС

Отново на родна земя: Карлос Насар се завърна с третата си световна титла (ВИДЕО+СНИМКИ)

В категорията Спортист с увреждания за пореден път триумфира Ружди Ружди. Легендарният лекоатлет спечели наградата след феноменалното си представяне в Делхи, където завоюва своята шеста световна титла в тласкането на гюле.

Десетката на най-добрите български спортисти допълниха Тервел Замфиров (сноуборд, 605 т.), Никола Цолов (автомобилизъм, 525 т.), Симеон Николов (волейбол, 419 т.), Иван Иванов (тенис, 331 т.), Стилияна Николова (художествена гимнастика, 309 т.), Божидар Саръбоюков (лека атлетика 253 т.), Александър Везенков (баскетбол, 202 т.).

За втора поредна година беше връчена и наградата „Вдъхновение“, която се присъжда на личности с изключителен принос към развитието и подкрепата на българския спорт. Носители на отличието за 2025 година станаха Владимир и Мая Николови.

Снимка: Министерството на младежта и спорта

По време на церемонията бяха връчени и специални награди на български спортисти за техните постижения и за примера, който дават на следващите поколения.

Българските спортисти са вдъхновяващ пример за подражание днес във време на агресия, когато силата на аргументите често отстъпва пред аргументите на силата. Това заяви президентът Илияна Йотова в приветствието си на 68-ата церемония „Спортист на годината“. Йотова връчи отличието „Спортист на годината“ за 2025 година на Карлос Насар, който беше избран след гласуване на 117 спортни журналисти.

В приветствието си президентът изтъкна, че конкурсът „Спортист на годината“ е празник и благодарност към българските атлети, техните треньори и ръководители. Тя благодари на организаторите от Българската асоциация на спортните журналисти, превърнали събитието в устойчива традиция.

През 2025 г. бяхме отново горди българи, защото на световната спортна сцена се завърнаха българските спортисти, напомни президентът и подчерта, че техният труд е повод за самочувствие. „Казват, че човек е толкова голям, колкото са му големи мечтите. А вашите мечти, български момчета и момичета, са много големи и затова вие сте много големи хора“, заяви още Илияна Йотова.

Илияна Йотова изтъкна и резултатите на атлетите ни на XXV Зимни олимпийски игри в Милано/Кортина. След цели 20 години българските спортисти върнаха олимпийската ни слава и България отново има своите олимпийски медалисти, посочи тя. „Добре знаем какво стои зад тези сили, зад труда на спортистите, на треньорите и на всички, които им помагат и вдъхновяват“, отбеляза президентът Йотова. Тя открои значимата роля на семейството в подкрепата за спортистите.

Все още огньовете на Зимните олимпийски игри продължават да горят, защото предстоят Зимните параолимпийски игри в Милано/Кортина, подчерта Илияна Йотова и пожела успех на Стела Янчовичина, която ще представи България.

В отговор на журналистически въпрос след церемонията държавният глава изрази надежда следващото редовно правителство да осъзнае, че спортът трябва да е приоритет. „Само със спорта ще приберем децата от улиците, ще ги извадим от изолацията в интернет пространството и от всички опасности, които ги дебнат, за да растат здрави и като истински граждани. Спортът учи на дисциплина, на уважение, на екипност“, заяви още Йотова. Тя напомни, че през изминалите девет години президентската институция активно работи за развитието на спорта и популяризирането му сред децата и младежите, помага според възможностите си за разрешаването на трудностите пред българските спортисти.

„Нашите спортисти са пример за хиляди деца, които днес правят първите си стъпки в спорта. Във време, когато обществото ни има нужда от вдъхновение, вие показвате как се постига успех – с много труд, постоянство и отдаденост. Вие прославяте страната ни и ни карате да изпитваме гордост всеки път, когато българският флаг се издига на най-големите международни форуми“, каза министърът на младежта и спорта Димитър Илиев.

Министър Илиев поздрави всички отличени и благодари на техните екипи и семейства за подкрепата, която оказват по пътя към успеха. Той подчерта, че Министерството на младежта и спорта ще продължи да работи целенасочено за осигуряване на възможно най-добрите условия за подготовка, за да могат българските спортисти да постигат още по-големи успехи, с които да се гордее цялата нация.

Снимка: Министерството на младежта и спорта

Редактор: Дарина Методиева