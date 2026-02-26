Нов указ на талибаните предизвика сериозни опасения в ООН относно правата на жените в Афганистан, предаде ДПА. Според организацията "ООН жени" новата разпоредба излага нежния пол в страната на още по-голям риск от насилие.

"Дълбоко сме обезпокоени от последствията след този указ", заяви специалният представител на организацията в Афганистан Сюзан Фъргюсън. По думите ѝ жените и момичетата в страната не трябва да живеят в насилие и дискриминация, а законодателството следва да гарантира равенство пред закона, защита от всички форми на насилие, както и истински и недискриминационен достъп до правосъдие.

Указът, въведен миналия месец и подписан от върховния лидер на талибаните Хайбатула Ахундзада, преформулира наказанията за мъже и жени и разделя афганистанското общество на четири категории. Правозащитната организация "Рауадари" обърна внимание на указа в края на януари, като подчерта, че текстът съдържа много неясни формулировки и би могъл да се тълкува произволно.

Сред спорните разпоредби е изискването жени, върху които е упражнено насилие, да трябва да свидетелстват облечени в бурка и в присъствието на мъж настойник, който в някои случаи може да бъде самият извършител на насилието. От "ООН жени" критикуват и възможността жените да бъдат лишавани от свобода, ако посещават твърде често своите роднини без разрешението на съпруга си. За много афганистанки именно родното семейство представлява убежище от домашно насилие.

Върховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк заяви, че жените и момичетата в Афганистан са подложени на "екстремна дискриминация и потисничество по полов признак, което на практика се равнява на преследване". Той определи Афганистан като "гробище за правата на човека".

