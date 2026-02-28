Пентагонът съобщи днес, че ударите на САЩ срещу Иран са наречени операция „Епичен гняв”. По-рано днес американският президент Доналд Тръмп обяви началото на действията и аргументира решението на Вашингтон.

Израел също потвърди, че нанася удари по ирански цели. Министърът на отбраната Израел Кац и премиерът Бенямин Нетаняху посочиха мотивите за предприетия ход.

Висшият съвет за национална сигурност на Иран препоръча хората да напуснат Техеран

Израелската военна операция е наречена „Лъвски рев“, съобщават местни медии, позовавайки се на изявление на министър-председателя Нетаняху.

Редактор: Мария Барабашка