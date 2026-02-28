Висшият съвет за национална сигурност на Иран препоръча жителите да напуснат столицата Техеран след американско-израелските удари, съобщи ДПА.

Поради ситуацията трябва, доколкото е възможно, запазвайки спокойствие, да отидете на други населени места, каза влиятелният орган. Няма опасения за доставките на стоки за всекидневна употреба, се отбелязва в изявлението, но хората са призовани да избягват събирания в търговски центрове, тъй като това може да бъде опасно.

Училищата и университетите в Иран ще останат затворени до второ нареждане. Банките ще останат отворени. Ще има ограничения върху държавните услуги, заяви Съветът.

