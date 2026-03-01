След въздушни удари, нанесени от Съединените щати и Израел срещу Техеран, беше потвърдено, че върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей е бил убит. Информацията беше съобщена от държавните медии в страната, според които Хаменей е загинал в кабинета си. В Иран е обявен 40-дневен траур и седем неработни дни.

⇒ Обстоятелства около смъртта

Според предоставената информация аятолах Али Хаменей е загинал заедно с една от дъщерите си и една от внучките си. Инцидентът е станал в резиденцията му в Техеран, която е понесла тежки разрушения по време на бомбардировките. Смъртта му беше официално потвърдена от говорител на държавната телевизия, който в емоционално изявление нарече Хаменей „състрадателният баща на добротата и решителността” и „имам на мюсюлманите”.

Тръмп съобщи, че аятолах Али Хаменей е мъртъв. Техеран потвърди

⇒ Международни реакции

Световните реакции на събитието са в двата крайни полюса. Доналд Тръмп определи аятолаха като един от „най-злите хора в историята” и призова иранците „да вземат страната си обратно”. Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху заяви, че с мощна и изненадваща атака е бил разрушен комплексът на „диктатора Хаменей” в сърцето на Техеран. По думите на Нетаняху тези удари слагат край на десетилетните планове на аятолаха за унищожението на Израел.

⇒ Реакцията на иранското общество

Вътре в страната се наблюдават противоречиви реакции. В градовете Исфахан и Карадж са регистрирани празненства по улиците. В Техеран обаче се събра голямо множество от хора, изразяващи мъка и гняв, носещи снимки на Хаменей и скандиращи срещу враговете на страната. Лидерите на Революционната гвардия се заканиха, че ще отмъстят за удара.

⇒ Несигурност за бъдещето

Али Хаменей управляваше Иран в продължение на десетилетия. Въпреки че от години се говори за подготвян негов заместник, неговата самоличност остава неизвестна. Повдигат се въпроси дали режимът ще успее да оцелее, дали военните ще поемат властта или страната е изправена пред гражданска война.

⇒ Геополитически последици

Отбелязва се тенденция на отслабване на иранския режим, започнала още преди смъртта на Хаменей. Посочва се липса на средства за финансиране на структурите на Иран в Ливан, Палестина, Йемен и Ирак. Мрежата от съюзници, която върховният лидер градеше в продължение на години, се определя като до голяма степен разплетена.

Редактор: Мария Барабашка