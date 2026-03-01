Снимка: Getty Images
Докато Западът вижда шанс за свободен Иран, Русия, Китай и Пхенян осъдиха удара като грубо нарушение на международното право
Радост в Техеран, отмъщение и траур в Иран. Протести в някои части на мюсюлманския свят, празненства в други. Светът посрещна с ликуване, гняв или тревога новината, че върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей е бил убит при американско-израелските удари срещу Ислямската република ден по-рано.
⇒ Китай заяви, че убийството е „сериозно нарушение на суверенитета и сигурността на Иран, потъпкване на целите и принципите на Хартата на ООН и на основните норми на международните отношения”.
„Китай категорично се противопоставя на това и остро го осъжда”, заявиха от Министерството на външните работи в Пекин, призовавайки за „незабавно прекратяване на военните операции”, предаде АФП.
⇒ Руският президент Владимир Путин, ключов съюзник на Техеран, осъди убийството на Хаменей като „цинично нарушение на всички норми на човешкия морал и международното право”. В писмо до Пезешкиан, публикувано от Кремъл, Путин също изрази „най-дълбоките си съболезнования за убийството”.
⇒ „Хаменей, един от най-злите хора в историята, е мъртъв”, написа президентът на САЩ Доналд Тръмп, обявявайки смъртта му в платформата си Truth Social късно на 28 февруари. Убийството „е най-голямата възможност за иранския народ да си върне страната”, подчерта Тръмп.
⇒ Израелският премиер Бенямин Нетаняху също призова иранците да „свалят режима” след смъртта на Хаменей.
„В продължение на повече от три десетилетия и половина този жесток тиранин разпространяваше терор по целия свят, докато потискаше собствения си народ и неуморно и без почивка работеше по план за унищожаване на Израел”, заяви Нетаняху в телевизионно изявление.
⇒ Папа Лъв XIV призова за прекратяване на „спиралата на насилието”. „Предвид възможността за трагедия с огромни размери, призовавам засегнатите страни да поемат моралната отговорност да спрат спиралата на насилието, преди тя да се превърне в непоправима пропаст”, каза папата пред тълпата на площад „Свети Петър”.
⇒ Върховният представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас заяви, че убийството е „определящ момент”.
„Какво ще последва е несигурно. Но сега има отворен път към един различен Иран, в който неговият народ може да има по-голяма свобода да го оформя”, написа Калас в X.
⇒ Председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен днес заяви, че е разговаряла с краля на йорданския крал Абдула Втори и че Европа е "изцяло солидарна" с Йордания след предприети от Иран ответни удари.
"След като Хаменей вече го няма, надеждата за народа на Иран се възроди. Трябва да гарантираме, че бъдещето е тяхно и те сами ще го определят", написа Фон дер Лайен в X.
"В същото време този момент създава реална опасност от нестабилност, която може да вкара региона в спирала на насилие", предупреди председателката на ЕК.
⇒ Британският министър на отбраната Джон Хили настоя, че „малко хора ще оплакват” Хаменей, повтаряйки думите на австралийския премиер Антъни Албанезе.
Хаменей „беше отговорен за балистичната ракетна и ядрена програма на режима, подкрепата за въоръжени прокси сили и бруталните актове на насилие и заплахи срещу собствения му народ”, каза Албанезе.
⇒ Говорителят на френското правителство Мод Брежон също заяви, че Франция „може да бъде само доволна от неговата смърт”, наричайки го „кръвожаден диктатор”.
⇒ Северна Корея осъди американско-израелската атака като „незаконен акт на агресия”. Пхенян заяви, че военните действия показват „безсрамното и гангстерско поведение” на двамата съюзници, които са избрали да „злоупотребят с военна сила, за да удовлетворят своите егоистични и хегемонистични амбиции”.
⇒ Съюзникът на Иран – „Хамас”, оплака Хаменей. „САЩ и фашисткото окупационно правителство носят пълна отговорност за тази явна агресия и отвратително престъпление”, настоя палестинската групировка.
Съюзникът на Иран – „Хизбула”, също се закле да „изпълни своя дълг да се противопостави на агресията” на Израел и САЩ.
Австралия
Смъртта на върховния лидер „няма да бъде оплаквана“, реагира австралийският премиер Антъни Албанезе. „Аятолах Али Хаменей беше отговорен за ядрената и балистичната програма на режима, за подкрепата на въоръжени групировки и за бруталните актове на насилие и сплашване срещу собствения му народ“, заяви той.
Ирак
Влиятелният шиитски лидер Муктада ас Садр обяви тридневен траур в Ирак. „С дълбока скръб отправяме съболезнования към целия ислямски свят за мъченичеството на лидера на ислямската революция“, написа той.
В Багдад протестиращи се опитаха да щурмуват зоната, където се намира посолството на САЩ, но бяха възпрепятствани от полицията.
Пакистан
Пакистанският премиер Шехбаз Шариф, поднасяйки „най-искрени съболезнования“ на „иранския народ“, определи убийството на аятолах Хаменей при американско-израелски удари като „нарушение на нормите на международното право“.
Конференция на европейските равини
„Един водещ антисемит, който проповядваше унищожение (на евреите) и експортираше терор, беше застигнат от съдбата, която сам бе отреждал на другите“, заяви председателят на Конференцията на европейските равини Пинхас Голдшмит, осъждайки „фанатичната идеология на Хаменей“ и добавяйки, че „това е моментът, който иранският народ чака от половин век“.
