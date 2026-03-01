Роден през 1939 г. в североизточния град Машхад в семейството на религиозен учен, Али Хаменей се присъединява към религиозното опозиционно движение на лидера на Иранската революция аятолах Хомейни срещу шах Мохамад Реза Пахлави през 1962 г.

След Ислямската революция през 1979 г. Хаменей става заместник-министър на отбраната и участва в организирането на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC).

След смъртта на Хомейни през юни 1989 г. Съветът на експертите (съвет на духовници) избира Али Хаменей за нов върховен лидер, въпреки че той не притежава изискваната от Конституцията най-висока степен сред шиитските духовници – марджа-е таклид (пример за подражание) или велик аятолах.

За да бъде преодоляно това препятствие, Конституцията бива изменена, като се въвежда изискването върховният лидер да демонстрира „ислямско знание“. Това позволява на Хаменей да получи титлата аятолах и да заеме поста.

През годините той запазва контрола си върху политическия живот и въоръжените сили на Иран, като потиска недоволството срещу управляващите, понякога - и със сила. Последователно заема твърда позиция и по външнополитически въпроси, включително за продължаващата конфронтация със САЩ.

Той остава мнителен към отношенията със Запада, особено с Вашингтон, и нееднократно призовава за премахването на Държавата Израел, като публично поставя под въпрос и съществуването на Холокоста.

По време на управлението на Хаменей в Иран са служили 7 президенти.

След смъртта му изборът на негов наследник се пада на Съвета на експертите. Предизвикателство е, че в страната няма личност със същата тежест в очите на различните групи в обществото. По закон, властта би трябвало да премине в ръцете на временен съвет, докато не бъде избран нов лидер.

