Шампионът от турнира в Дубай Даниил Медведев, финалистът Талон Грикспор и още голяма група тенисисти се оказаха в истински капан в емирството. Към момента те нямат никаква възможност да отпътуват за САЩ, а тежката геополитическа обстановка постави под сериозен въпрос участието им в престижния турнир в Индиън Уелс, съобщи gong.bg.

Причината за безпрецедентната драма са серия от атаки, насочени директно срещу Дубай. В нощта срещу 1 март дрон порази един от най-известните хотели в света – Бурж ал Араб, а сериозни щети претърпя и един от терминалите на международното летище. Вследствие на това въздушното пространство беше незабавно затворено, а всички полети бяха анулирани. Даниил Медведев призна пред медиите, че първоначалният му план е бил да замине веднага след триумфа си, но след ударите не знае как ще се измъкне от ситуацията. В капана на затвореното летище останаха още Андрей Рубльов и Феликс Оже-Алиасим, докато Александър Бублик сподели, че е напуснал града в последната възможна минута.

Напрежението след нападенията засегна и българския интерес, тъй като програмата на Иван Иванов във Фуджейра също беше поставена под въпрос. Организаторите на големите събития все още не бяха излезли с официално решение, а липсата на жребий за Индиън Уелс само засили несигурността сред играчите и феновете по целия свят.

Редактор: Иван Петров