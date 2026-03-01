Израел ще засили ударите си по иранската столица Техеран. Това обяви във видеообръщение тази вечер израелският премиер Бенямин Нетаняху. Той е дал инструкции за продължаване на кампанията.

Израел е мобилизирал "пълната мощ на въоръжените си сили, както никога досега, за да гарантира своето съществуване и бъдещето си", заяви Нетаняху.

Той допълни, че страната му изживява "болезнени дни". "Вчера тук в Тел Авив, а сега и в Бет Шемеш, загубихме скъпи за нас хора", каза израелският премиер.

По-рано иранска ракета удари сграда в град Бет Шемеш и тя се срути. Девет души загинаха, 45 са ранени. Единадесет души остават в неизвестност след атаката. Вчера филипинска болногледачка загина при удар в Тел Авив.

Малко по-рано в Техеран отекнаха нови експлозии, а след това бе съобщено, че е била поразена централата на иранското национално радио и телевизия.

Освен това израелската армия съобщи, че е нанесла „тежък удар" по командните и контролни центрове на Иран. Според военното командване са ударени щабове на корпуса на стражите на ислямската революция, разузнавателни щабове, командни центрове на военновъздушните сили и щабове на вътрешната сигурност.

„Завършената вълна от удари е нанесла тежък удар върху командно-контролните възможности на терористичния режим, като е унищожила личен състав в най-критичните му щабове", се добавя в изявлението.

Редактор: Ина Григорова