Франция, Германия и Великобритания са готови да предприемат „отбранителни действия" срещу Иран, за да защитят своите интереси и тези на съюзниците си в Персийския залив.

Лидерите на трите страни са „потресени от безразборните и непропорционални ракетни атаки на Иран срещу страни в региона, включително тези, които не са участвали в първоначалните американски и израелски военни операции", се казва в съвместното изявление.

Малко по-рано президентът Еманюел Макрон обяви, че Франция засилва военното си присъствие в Персийския залив. Целта е да защити своите граждани и бази, както и да подкрепи съюзниците, с които има отбранителни договори, обяви Макрон след заседание на съвета по отбрана.

Иранските удари са насочени срещу всички страни от Персийския залив. Хангар на френска база също е бил засегнат при атака с дрон на пристанището в Абу Даби.

Франция също така подготвя репатрирането на своите граждани от региона, след като въздушното пространство бъде отворено отново.

Редактор: Ина Григорова