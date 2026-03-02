Секретарят на Висшия съвет за национална сигурност на Иран Али Лариджани oтхвърли възможността за преговори със САЩ, предадоха световните агенции.

„Ние няма да водим преговори със Съединените щати“, написа той в X. „Тръмп хвърли региона в хаос с илюзорните си мечти и сега се бои от нови загуби сред американските сили“.

Високопоставен ирански лидер: Ще „прободем“ Америка в сърцето

Лариджани, който бе и съветник на бившия върховен лидер Али Хаменей, написа това в отговор на медийни публикации, че Иран опитва да поднови преговорите със САЩ.

Хаменей и други хора от военното и политическото ръководство на страната бяха убити в събота при съвместните удари на САЩ и Израел.

Редактор: Станимира Шикова