Той коментира медийни съобщения, че Техеран опитва да поднови преговорите с Вашингтон
Секретарят на Висшия съвет за национална сигурност на Иран Али Лариджани oтхвърли възможността за преговори със САЩ, предадоха световните агенции.
„Ние няма да водим преговори със Съединените щати“, написа той в X. „Тръмп хвърли региона в хаос с илюзорните си мечти и сега се бои от нови загуби сред американските сили“.
Високопоставен ирански лидер: Ще „прободем“ Америка в сърцето
Лариджани, който бе и съветник на бившия върховен лидер Али Хаменей, написа това в отговор на медийни публикации, че Иран опитва да поднови преговорите със САЩ.
Хаменей и други хора от военното и политическото ръководство на страната бяха убити в събота при съвместните удари на САЩ и Израел.
ВСИЧКО ЗА ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ В ИРАН ЧЕТЕТЕ ТУКРедактор: Станимира Шикова
Източник: Любомир Мартинов, БТА
Последвайте ни