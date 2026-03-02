Прехващането на иранските балистични ракети от противовъздушната отбрана на Обединените арабски емирства на голяма височина създава т. нар. “ефект на каньона”. Затова тътенът може да се чуе на разстояние над 100 километра. Това пише в. “Нешънъл”, след като страната попадна под ударите на Иран в отговор на военната операция на Израел и САЩ срещу режима в Техеран.

В неделя Министерството на отбраната на ОАЕ съобщи за 165 засечени балистични ракети, от които 152 са били унищожени. Трима загинаха, а 58 души бяха ранени.

Емирствата разполагат с отбранителния американския ракетен комплекс Terminal High Altлtude Area Defense. Системата притежава способност, наречена удар за унищожаване, при която прехващач, летящ с Мах 9 (9900 км/ч), може да удари челно атакуващото оръжие.

Air defenses in the United Arab Emirates intercepted another Iranian ballistic missile, with video showing debris falling over Abu Dhabi following the interception.

Когато силен гръм се чуе в ОАЕ, мнозина предполагат, че източникът се намира близо, но в действителност той може да е на над 100 км, обяснява емиратското издание. Прехващането често става на голяма надморска височина, понякога над 100 км от земната повърхност, но съгласно законите на свръхзвуковата физика разстоянието изглежда по-малко.

Когато обект се движи по-бързо от скоростта на звука (1235 км/ч.), той създава ударна вълна, известна като звуков гръм, която се разпространява навън в конична форма. Хората под звуковия конус чуват внезапно пукане или трясък, дори ако обектът на прихващане е много високо над тях.

САЩ продават системата THAAD на близки съюзници, като няколкото батареи на ОАЕ вече доказаха възможностите си както при най-новите атаки на Иран, така и при ракетния обстрел от страна на йеменските бунтовници хути през 2022 г.

Всяка от прехващащите ракети струва 12 милиона долара. Те са проектирани да се насочват надолу по предвидима траектория, когато атакуващата ракета е в крайната фаза на полета си.

„Все едно да си играч на крикет или бейзбол и да можеш да видиш как топката пада и няма да промени посоката си в последната секунда,“ каза Боб Толаст от отбранителeн тръст.

Невероятната способност да се уцели ракета с ракета, вместо да се използва разпръскване на шрапнели, подобно на пушка, както при системата "Пейтриът", е равносилно на „уцелване на куршум с куршум“, добави той.

Ключов елемент на THAAD е изключително мощният радар AN/TPY-2. Десетките му хиляди антенни елементи дават на операторите висока прецизност при проследяване на ракетата.

Захранва се от генератор с мощност един мегават, еквивалент на енергията за 900 домакинства, което дава време на системата да изчисли точно решение за изстрелване при прехващане.

