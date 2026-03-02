Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че новият кръг тристранни преговори с Русия и САЩ за прекратяване на конфликта в Украйна ще се проведат, въпреки ударите на САЩ и Израел срещу Иран през уикенда, предаде "Ройтерс".

Зеленски каза пред репортери, че Киев обмисля ново място за разговорите, които трябваше да се състоят в Абу Даби. Той уточни, че Турция и Швейцария са потенциални домакини.

