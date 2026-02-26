В Женева се проведоха и разговори между представители на Украйна и САЩ. От страната на Киев разговорите ще води Рустем Умеров, секретар на Съвета за национална сигурност и отбрана, а за Вашингтон – Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.

Междувременно Москва даде знак, че не бърза със споразумение. От своя страна Володимир Зеленски заяви, че има „по-голяма готовност“ за следващ кръг преговори с Русия.

„В резултат на днешните срещи вече има по-голяма готовност за следващия тристранен формат. Най-вероятно следващата среща ще бъде в Абу Даби. Очакваме форматът да се състои в началото на март“, каза Володимир Зеленски в редовното си вечерно обръщение.

Делегациите напуснаха мястото на срещата – хотел „Де Берг“ – след няколкочасови дискусии. Президентът на САЩ Доналд Тръмп настоява за край на войната, но досега не е постигнат пробив между Москва и Киев.

ТАСС съобщи, че пратеникът на Владимир Путин - Кирил Дмитриев, също ще бъде днес в Женева, за да се срещне с американските преговарящи.

Украйна и САЩ с нови преговори в Женева в четвъртък

Володимир Зеленски и Доналд Тръмп са разговаряли снощи по телефона, като са обсъдили въпросите, които ще бъдат разгледани от делегациите в Женева.

Сред темите в дневния ред на срещата са размяната на военнопленници и „пакет за просперитет“ за възстановяването на Украйна, каза Зеленски.

САЩ настояват за прекратяване на войната, която навлезе в петата си година. Москва и Киев продължават да са в противоречие по въпроса кой какви територии да получи в следвоенното споразумение. Русия пък настоява за пълен контрол над източната област Донецк и заплашва да я вземе със сила, ако Киев не отстъпи в преговорите. Украйна отхвърли това искане и даде да се разбере, че няма да подпише споразумение без гаранции за сигурност, които да възпрат Москва от нова инвазия.

Редактор: Цветина Петкова