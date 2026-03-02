Министерството на отбраната на Катар заяви, че въоръжените сили са свалили два самолета СУ-24, произведени в Русия и изстреляни от Иран. Успешно са прихванати седем балистични ракети и пет дрона, които са били насочени към няколко района, пише още в съобщението, съобщи Sky.

„Също така успешно бяха прехванати седем балистични ракети чрез системите за противовъздушна отбрана, както и пет дрона от Военновъздушните сили и Военноморските сили на Катар, които днес са били насочени към няколко района в страната“, се посочва още в съобщението. От министерството заявяват, че заплахата е била „неутрализирана незабавно“, тъй като „всички ракети са били свалени преди да достигнат целите си“.

Институцията също така „призовава гражданите, жителите и посетителите да запазят спокойствие“.

Редактор: Цветина Петрова