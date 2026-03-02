Военният министър на САЩ Пийт Хегсет отрече обвиненията, че САЩ се въвлича в поредната война "без край".

„До медиите и политическата левица, които крещят „безкрайни войни“ - спрете. Това не е Ирак. Няма да е без край“, беше категоричен Хегсет.

Министърът на отбраната настоя, че ударите, които доведоха до смъртоносна размяна на огън в региона, ще попречат на Иран да разработи ядрено оръжие. До този момент са загинали четирима американски военнослужещи, сочи The independent.

Американски изтребители бяха свалени по погрешка близо до военна база на САЩ в Кувейт (ВИДЕО)

Хегсет не даде ясна оценка за това колко дълго ще продължат военните действия. „Ще изпълним това, което ни е необходимо, в рамките на нашия собствен график и поставени цели”, каза още той, цитиран от Sky. „Ние не започнахме тази война, но ще я довършим”, заяви още Хегсет. Той посочи, че иранският режим води война срещу САЩ в продължение на 47 дълги години, но не го е обявил открито.

Снимка: Getty Images

Хегсет нарече американската въздушна операция срещу Иран „най-смъртоносната, най-сложната и най-прецизната в историята“. Той допълни още, че САЩ са искали мирно разрешаване на конфликта, но Техеран е отказал да преговаря. „Те бавеха, печелеха време, за да презаредят ракетните си арсенали и да рестартират ядрените си амбиции. Целта им е да ни държат като заложници, заплашвайки да ударят нашите сили. Президентът Тръмп не играе тези игри", беше категоричен министърът.

Той заяви още, че не изключва възможността американски сили да бъдат разположени на място в Иран. „Ще стигнем до където е необходимо”, заяви още военният министър на САЩ. Хегсет насърчи иранците да се възползват от възможността за смяна на режима. „Това не е война за смяна на режима, но режимът със сигурност се промени“, подчерта Хегсет.

ВСИЧКО ЗА ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ В ИРАН ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Цветина Петрова