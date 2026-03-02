Американската армия съобщи, че броят на загиналите американски войници при бойните действия в Иран е нараснал на шестима души, предаде "Асошиейтед прес".

Към 16:00 ч. на 2 март шестима американски военнослужещи са загинали в хода на бойните действия, се казва в съобщение на Централното командване на САЩ в социалната мрежа X.

Тръмп след смъртта на трима войници: САЩ вероятно ще понесат още загуби

ВСИЧКО ЗА ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ В ИРАН ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Ивета Костадинова