Това се казва в съобщение на Централното командване на САЩ
Американската армия съобщи, че броят на загиналите американски войници при бойните действия в Иран е нараснал на шестима души, предаде "Асошиейтед прес".
Към 16:00 ч. на 2 март шестима американски военнослужещи са загинали в хода на бойните действия, се казва в съобщение на Централното командване на САЩ в социалната мрежа X.
Редактор: Ивета Костадинова
Източник: София Георгиева, БТА
