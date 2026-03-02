Американският президент Доналд Тръмп заяви, че САЩ вероятно ще понесат още загуби. Изказването му дойде след разпространяването на новината за трима убити войници. В неделя Централното командване съобщи за трима загинали и петима сериозно ранени военнослужещи.

Тръмп пусна обръщение в своята социална мрежа Truth Social, в което каза, че такава е реалността. Когато се върна във Вашингтон от имението си във Флорида, президентът избегна въпросите за Иран, които му задаваха журналистите.

Израел нанася удари срещу "Хизбула", хиляди бягат от Бейрут

"Като единна нация, ние скърбим за истинските американски патриоти, които направиха най-голямата жертва. А ние продължаваме праведната мисия, за която те дадоха живота си. Молим се за пълното възстановяване на ранените и изпращаме огромната си любов и вечна благодарност на семействата на жертвите. За съжаление, вероятно ще има още загинали преди всичко да свърши. Това е положението. И Америка ще отмъсти за смъртта им. Ще нанесе най-тежък удар на терористите, които водят война срещу цивилизацията", заяви Тръмп.

Според анализатори загубата на американски войници може да се отрази негативно на президента от политическа гледна точка. Едно от основните обещания към привържениците му беше, че САЩ ще спрат да харчат пари и да губят войници в безсмислени войни в далечни страни.

Редактор: Станимира Шикова