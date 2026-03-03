Иранският външен министър Абас Арагчи обвини САЩ, че „влизат във война по свой избор в полза на Израел“, след последните изявления на държавния секретар Марко Рубио. Това предаде ДПА, цитирана от БТА.

Повод за реакцията стана изказване на Рубио във Вашингтон, в което той защити американските удари срещу Иран като изпреварваща мярка за защита срещу „непосредствена заплаха“. По думите му, администрацията е била наясно с предстоящи действия от страна на Израел и с риска от атаки срещу американски сили в региона, поради което е предприела превантивни удари, за да предотврати по-големи жертви.

Броят на загиналите американски войници при военните действия в Иран нарасна на шестима

„Рубио призна това, което вече знаехме: САЩ влизат във война по свой избор в полза на Израел. Никога не е имало каквато и да е иранска заплаха“, заяви Арагчи в публикация в социалната мрежа X. Той допълни, че „проливането както на американска, така и на иранска кръв“ се дължи на Израел и че американските граждани „заслужават нещо по-добро“.

Напрежението в Близкия изток рязко се повиши, след като САЩ и Израел нанесоха мащабни удари по ирански цели в събота. В отговор Техеран изстреля ракети по американски бази в региона, което задълбочи конфронтацията и засили опасенията от по-широка ескалация.

Редактор: Ралица Атанасова