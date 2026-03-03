Държавният департамент на САЩ обяви днес, че е наредил на правителствени служители, които нямат задължения за действие при извънредни ситуации, да напуснат Бахрейн, Ирак, Катар, Йордания и Кувейт, заедно със своите семейства. Разпореждането е от съображения за сигурност предвид разрастващия се конфликт в Близкия изток, започнал със съвместната израелско-американска военна операция срещу Иран на 28 февруари.

Израел обяви, че атакува едновременно Техеран и Бейрут по въздух и е разположила войници в Ливан

Американското посолство в Йерусалим пък информира, че не е в позиция да евакуира или пряко да съдейства на американски граждани да напуснат Израел.

Посолството на САЩ в Саудитска Арабия беше ударено от два ирански дрона през нощта срещу вторник, а още два са паднали вътре или в близост до комплекса в Рияд.

Засегнато е и американското посолство в Кувейт.

През последните дни множество американски дипломатически представителства в региона са издали заповеди за укриване на персонала и са призовали американските граждани да предприемат същите мерки.

Разпореденото изтегляне не означава затваряне на посолствата, макар че това в Кувейт обяви във вторник, че прекратява дейността си до второ нареждане.

Security Alert: U.S. Embassy Kuwait Closure



Due to ongoing regional tensions, the U.S. Embassy in Kuwait will be closed until further notice. We have canceled all regular and emergency consular appointments. We will communicate when the embassy returns to normal operations.… pic.twitter.com/x3hJQXp51Q — U.S. Embassy Kuwait (@USEmbassyQ8) March 3, 2026

Останалите мисии ще оставят на място само ключов персонал, докато Държавният департамент призовава американските граждани в Близкия изток да напуснат региона „възможно най-скоро“ чрез търговски полети. Очаква се обаче мнозина да не могат да се изтеглят бързо, тъй като редица авиокомпании са преустановили полетите си в района. Към момента американското правителство не е започнало евакуационни полети за свои граждани.

ВСИЧКО ЗА ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ В ИРАН ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Цветина Петкова