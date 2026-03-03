Посолството на САЩ в Кувейт обяви, че затваря врати до второ нареждане

Държавният департамент на САЩ обяви днес, че е наредил на правителствени служители, които нямат задължения за действие при извънредни ситуации, да напуснат Бахрейн, Ирак, Катар, Йордания и Кувейт, заедно със своите семейства. Разпореждането е от съображения за сигурност предвид разрастващия се конфликт в Близкия изток, започнал със съвместната израелско-американска военна операция срещу Иран на 28 февруари.

Израел обяви, че атакува едновременно Техеран и Бейрут по въздух и е разположила войници в Ливан

Американското посолство в Йерусалим пък информира, че не е в позиция да евакуира или пряко да съдейства на американски граждани да напуснат Израел.

Посолството на САЩ в Саудитска Арабия беше ударено от два ирански дрона през нощта срещу вторник, а още два са паднали вътре или в близост до комплекса в Рияд.

Засегнато е и американското посолство в Кувейт.

През последните дни множество американски дипломатически представителства в региона са издали заповеди за укриване на персонала и са призовали американските граждани да предприемат същите мерки.

Разпореденото изтегляне не означава затваряне на посолствата, макар че това в Кувейт обяви във вторник, че прекратява дейността си до второ нареждане.

Останалите мисии ще оставят на място само ключов персонал, докато Държавният департамент призовава американските граждани в Близкия изток да напуснат региона „възможно най-скоро“ чрез търговски полети. Очаква се обаче мнозина да не могат да се изтеглят бързо, тъй като редица авиокомпании са преустановили полетите си в района. Към момента американското правителство не е започнало евакуационни полети за свои граждани.

Редактор: Цветина Петкова
Източник: Иво Тасев, БТА

