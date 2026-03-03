Снимка: ЕПА, архив
Сателитни снимки от последните два дни показаха поражения в Натанз
Международната агенция за атомна енергия съобщи, че сгради на иранския ядрен обект в Натанз са претърпели частични щети, нанесени по време на продължаващата военна операция на САЩ и Израел, предаде Times of Israel.
„Въз основа на най-новите налични сателитни изображения МААЕ може да потвърди, че има скорошни щети по сгради на подземното съоръжение за обогатяване на гориво в Натанз“, се казва в съобщение на агенцията в X.
Израел обяви, че атакува едновременно Техеран и Бейрут по въздух и е разположила войници в Ливан
Based on the latest available satellite imagery, IAEA can now confirm some recent damage to entrance buildings of Iran’s underground Natanz Fuel Enrichment Plant (FEP). No radiological consequence expected and no additional impact detected at FEP itself, which was severely… pic.twitter.com/7CS7BRZo1s— IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) March 3, 2026
Оттам добавят: „Не се очакват радиологични последици и не е установено допълнително въздействие върху самото съоръжение, което беше сериозно повредено по време на конфликта през юни“.
New satellite images from Vantor show fresh damage at Iran’s Natanz nuclear facility in Isfahan.#Iran pic.twitter.com/G05qOlLtS6— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) March 3, 2026
Съоръжението в Натанз беше една от основните цели по време на 12-дневната война между Израел и Иран през юни 2025 г., в която впоследствие се включиха и САЩ.
The US and Israel carried out two fresh strikes on Iran’s Natanz nuclear facility, according to Tehran’s atomic energy chief.— Al Jazeera English (@AJEnglish) March 3, 2026
Satellite imagery shows the aftermath of the attack on the Natanz nuclear complex.
🔴 LIVE updates: https://t.co/mSvQSyvKdN pic.twitter.com/05lIlKSxH7
