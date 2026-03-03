Сателитни снимки от последните два дни показаха поражения в Натанз

Международната агенция за атомна енергия съобщи, че сгради на иранския ядрен обект в Натанз са претърпели частични щети, нанесени по време на продължаващата военна операция на САЩ и Израел, предаде Times of Israel. 

Въз основа на най-новите налични сателитни изображения МААЕ може да потвърди, че има скорошни щети по сгради на подземното съоръжение за обогатяване на гориво в Натанз“, се казва в съобщение на агенцията в X.

Израел обяви, че атакува едновременно Техеран и Бейрут по въздух и е разположила войници в Ливан

Оттам добавят: „Не се очакват радиологични последици и не е установено допълнително въздействие върху самото съоръжение, което беше сериозно повредено по време на конфликта през юни“.

​Съоръжението в Натанз беше една от основните цели по време на 12-дневната война между Израел и Иран през юни 2025 г., в която впоследствие се включиха и САЩ.

Източник: Times of Israel

