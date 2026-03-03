Руският външен министър Сергей Лавров заяви днес, че Москва все още не е получила каквито и да е доказателства, че Иран разработва ядрено оръжие.

„И досега не сме видели доказателства, че Иран е разработвал ядрено оръжие, а именно това послужи за основно, ако не и единствено обяснение за войната“, заяви първият дипломат на Русия.

Министърът подчерта, че днес съществуват преки потвърждения от страна на Международната агенция за атомна енергия, че Иран „не е произвеждал и не се е опитвал да произвежда ядрено оръжие“.

Междувременно МААЕ потвърди днес, че има скорошни щети по съоръженията на входа на иранския подземен завод за обогатяване на уран в Натанз.

ВСИЧКО ЗА ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ В ИРАН ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Цветина Петкова