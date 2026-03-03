Снимка: БТА
Американското посолство съобщи за риск от нападения с ракети и дронове в източния регион
Посолството на САЩ в Саудитска Арабия предупреди за непосредствена заплаха от атаки с ракети и дронове срещу източния град Дахран.
Там има американско консулство и се намира централата на саудитския държавен петролен гигант „Арамко” (Aramco).
Техеран нанася удари в Саудитска Арабия най-вече по американски цели, след като САЩ и Израел започнаха преди три дни военна атака срещу Иран.
