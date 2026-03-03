Посолството на САЩ в Саудитска Арабия предупреди за непосредствена заплаха от атаки с ракети и дронове срещу източния град Дахран.

Там има американско консулство и се намира централата на саудитския държавен петролен гигант „Арамко” (Aramco).

Доналд Тръмп: Иран иска да преговаря, но казах, че e твърде късно

Техеран нанася удари в Саудитска Арабия най-вече по американски цели, след като САЩ и Израел започнаха преди три дни военна атака срещу Иран.

Редактор: Мария Барабашка