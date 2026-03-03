Най-малко 40 души са били убити, а 246 – ранени, при израелските атаки в Ливан за последните два дни. Това съобщи днес говорител на Ливанското министерство на здравеопазването.

Той уточни, че обявеният вчера от здравните власти брой от 52-ма загинали е бил техническа грешка.

Израел атакува Техеран и Бейрут по въздух, в Ливан са разположени и войници

Шиитското движение „Хизбула” заяви, че е свалило израелски дрон над южния ливански град Набатие, без да уточнява дали целта е била разузнавателен, или боен апарат. Към момента няма коментар от израелската армия по случая.

Израел обяви, че нейни военнослужещи поемат контрола над „нови позиции” в Южен Ливан, за да създадат „буферна зона” между „Хизбула” и населението в граничните райони, които от вчера са подложени на обстрел от проиранското ливанско движение.

