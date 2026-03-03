Израелските Сили за отбрана (ЦАХАЛ) обявиха, че нанасят едновременни удари по столиците на Иран и Ливан - Техеран и Бейрут.

По-рано израелската армия съобщи, че е ликвидирала високопоставен командир на палестинската групировка "Ислямски джихад" в Ливан. "Абу Хамза Рами е извършил стотици терористични атаки срещу войници от Израелските сили за отбрана и мирни израелски граждани. Освен това е участвал във вербуването и подготовката на терористи, както и в закупуването на оръжия", съобщиха Израелските сили за отбрана в социалната мрежа X.

Ескалация в Близкия изток: Удар по посолството на САЩ в Рияд, Ормузкият проток е затворен

Междувременно от армията съобщиха, че нейните сили действат в Южен Ливан, предаде Skynews. Войски са разположени на няколко позиции в близост до граничната зона като част от „засилена отбранителна позиция“. Военните подчертават, че това е „тактическа мярка по границата“ и не представлява по-мащабна сухопътна операция в Ливан. „Армията работи за създаване на допълнителната сигурност на жителите на Северен Израел“, се посочва в изявлението.

Израелският министър на отбраната Израел Кац заяви днес, че е упълномощил въоръжените сили да напреднат и да превземат нови позиции в Ливан.

В изявлението на той се уточнява, че действията са разпоредени в отговор на ракетите, изстреляни от "Хизбула" срещу Израел в неделя. Действията на ливанската шиитска групировка от своя страна бяха заради американско-израелските удари срещу Иран. Техеран подкрепя "Хизбула". Израелската армия заявява, че е готова да провежда операции срещу Иран в продължение на седмици, ако това се наложи.

На този фон ливанската въоръжена групировка „Хизбула“ съобщи, че е нанесла удари по три израелски военни бази в отговор на атаките срещу нейните позиции в Ливан.

„В отговор на престъпната израелска агресия срещу десетки ливански градове и села бойци на „Хизбула" са атакували с дронове военновъздушната база „Рамат Давид“ и базата „Мерон“ в Северен Израел", се казва в изявление на подкрепяната от Иран групировка.

Оттам допълват, че е била обстрелвана с ракетен залп и база в окупираните Голански възвишения.

Редактор: Цветина Петкова