101 моряци са в неизвестност, а 78 са ранени след атака на подводница срещу ирански кораб край бреговете на Шри Ланка, съобщиха източници на Reuters.

По-рано ВМС на страната предадоха, че са реагирали на сигнал за бедствие от плавателния съд на име Iris Dena, на борда на който имало приблизително 180 души. Външният министър Виджита Херат по-късно заяви, че военните са спасили 30 души от плавателния съд.

Няма информация за това кой стои зад подводната атака. Спасително-издирвателните операции продължават.

Междувременно американските военни нанасят удари по ирански кораби в Близкия изток, като командирът на силите на САЩ в региона заяви, че досега са били унищожени 17 ирански плавателни съда.

Франция разполага противоракетни и противодронови системи в Кипър

САЩ и Израел започнаха военна операция срещу Иран, при която беше убит върховният лидер аятолах Али Хаменей и други висши държавници и военни ръководители. Техеран отговори с удари с ракети и дронове по Израел и по американски бази в съседните арабски държави в Близкия изток.

Иран затвори и Ормузкия проток, откъдето минава една пета от световните доставки на петрол.

В понеделник пък "Хизбула" в Ливан извърши обстрел срещу Израел, който реагира с въздушни удари по позиции на шиитската групировка.

