САЩ ще разшири военните си действия навътре в Иран. Това каза председателят на Обединения комитет на началник-щабовете генерал Дан Кейн по време на брифинг в Пентагона, съобщи Sky News.

По думите му Централното командване на САЩ отбелязва стабилен напредък.

„Ударите с дронове са намалели с 73% спрямо първите дни. Този напредък позволи на Централното командване на въоръжените сили на САЩ да установи локално въздушно превъзходство по южния фланг на иранското крайбрежие и да пробие техните отбранителни линии с огромна прецизност и огнева мощ“, обясни той.

Подводница атакува ирански кораб, над 100 души са в неизвестност

„Сега ще започнем да разширяваме действията навътре в страната, като поразяваме постепенно по-дълбоки цели в иранската територия и създаваме допълнителна свобода за маневриране на американските сили“, добави генералът.

Дан Кейн коментира ответните действия на Иран след първоначалните удари, нанесени от САЩ и Израел в събота. Той заяви, че реакцията на Иран е била „безразборна и неточна“.

„Те изстреляха повече от 500 балистични ракети и над 2000 дрона, поразявайки невинни цивилни цели в целия регион. Към тази сутрин Централното командване на САЩ отчита стабилен напредък. Изстрелванията на ирански тактически балистични ракети са намалели с 86% спрямо първия ден на боевете“, заяви генералът.

Кейн допълни, че партньорите на САЩ отговарят на призива да защитят себе си.

„Йордания, Бахрейн, Саудитска Арабия, Обединени арабски емирства, Катар и Кувейт защитават своите граждани със собствени военни способности – с прецизност и сдържаност“, добави той.

Генерал Кейн заяви, че САЩ ще увеличи натиска върху Иран през следващите дни. „Това ще ни позволи да поддържаме постоянен натиск върху противника, да нарушаваме графиците им за изстрелване и да ги караме да правят разходи денонощно“, посочи той.

На въпроси относно количеството боеприпаси в арсенала на САЩ Кейн отговори, че има достатъчно количество както за настъпателни, така и за отбранителни операции.

