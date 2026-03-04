Нови експлозии отекнаха в Йерусалим днес, съобщи "Франс прес", след като израелските сили за отбрана предупредиха за приближаващи ирански ракети. Това беше втората серия от взривове в града днес. Няколко часа по-рано предупредителните сирени в Йерусалим се задействаха след първите експлозии.

От своя страна Израел обяви нова вълна удари в Иран. Взривове имаше в столицата Техеран и други градове. Същевременно американският президент Доналд Тръмп каза пред репортери във Вашингтон, че "всичко се удря". Според американската армия досега са поразени най-малко 2000 цели.

"Израел първоначално планираше да нанесе удар срещу Иран в средата на 2026 г., но развитието на събитията в Ислямската република и променящата се регионална динамика доведоха до изтегляне на графика за февруари", заяви министърът на отбраната Израел Кац.

Иранска ракета порази най-голямата американска база в Близкия изток

Официален Тел Авив казва, че са ударили централите на паравоенната организация Басидж по цялата територия на Иран. Това са печално известните милиции, които потушиха с много насилие протестите срещу режима в началото на годината. Продължават ударите по ракетни площадки и отбранителни системи, както и по Дирекцията за снабдяване и логистика, свързана със сухопътните сили на режима.

Редактор: Дарина Методиева