Въоръжените сили на Иран атакуваха с ракети кюрдски групи в Ирак, съобщиха ирански държавни медии, като се позоваха на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция. "На прицел бяха взети щабовете на сепаратистки групировки в автономната кюрдска област в Северен Ирак", каза КГИР.

Кюрдската партия на свободата, политическа организация на иранските кюрди, действаща в изгнание от територията на Ирак, съобщи за атака с ракети и дронове. При нападението има убити и ранени.

Президентът Доналд Тръмп във вторник е разговарял по телефона с кюрдски лидери в Ирак и е обсъдил по-нататъшни стъпки във войната срещу Иран. Иракските кюрди са разположили голям брой бойци по границата със съседен Иран и също така поддържат връзки с кюрдското малцинство в Ислямската република.

CNN: ЦРУ въоръжава кюрдски сили за въстание срещу режима в Иран

Кюрдите са етническа група от около 30 милиона души, които живеят основно в Ирак, Иран, Сирия и Турция. Те от десетилетия се борят за създаването на собствена държава и отдавна са потискани и подложени на гонения в Ирак, Иран и Турция. Автономната кюрдска област в Ирак беше обособена след свалянето на диктатора Садам Хюсеин през 2003 година.

Иракското правителство изглежда отхвърля възможността да участва в евентуалните планове на Тръмп, поне публично. "Премиерът Мохамед Шия ас Судани е изцяло ангажиран със съществуващото споразумение за сигурност с Иран", заяви негов съветник.

