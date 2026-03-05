Нивото на Световния океан е значително по-високо отколкото учените смятали досега. Изследване, публикувано в списание „Нейчър”, казва, че грешката идва от неточни модели за изчисление.

Оказва се, че нивото на Световния океан е с 30 сантиметра по-високо от досегашните представи. Има места, където разликата е много голяма - повече от 1 метър над очакваното.

Изследването представлява систематизиране на данните от 385 отделни проучвания, направени между 2009 г. и 2025 г.

Учените са обезпокоени, че голяма част от техните изследвания са дали неточни данни на Междуправителствения панел на ООН по изменението на климата. Така сериозността на проблема не е отчетена напълно.

Редактор: Дарина Методиева