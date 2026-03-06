Активната фаза на конфликта в Близкия изток може да приключи до 4-5 седмици. Това обаче не означава непременно постигане на по-големите политически цели, които стоят зад военните действия. Такова мнение изрази международният анализатор Огнян Дъскарев в ефира на предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS.

Журналистът от „Клуб Z” Христо Римпопов пък смята, че конфликтът може да се проточи, ако се съди по амбициите на Доналд Тръмп. „Ако слушаме целите, които Тръмп си поставя, а именно - тотална смяна на режима в Иран, не вярвам, че това може да се случи за няколко седмици. Не съм убеден, че може да стане дори до септември”, каза той.

По думите му още в първото си изявление след началото на конфликта американският президент е поставил акцент върху идеята самият ирански народ да поеме контрола над управлението на страната, което е най-трудната част от подобна операция.

Зам.-министърът на отбраната: Ситуацията в Близкия изток е много динамична, рисковете се преценяват ежедневно

По отношение на позицията на Европа Дъскарев посочи, че държавите действат изключително предпазливо и се опитват да избегнат директно участие във военния конфликт. „Европейците се държат твърде сдържано. Очевидно се страхуват от Иран и не искат да влизат в тази война, която е главно на Израел и САЩ”, посочи той.

По думите му европейски лидери като френския президент Еманюел Макрон и британския премиер Киър Стармър са заявили готовност да предоставят военни бази на САЩ и Израел, но само за отбранителни цели.

„Иранците ще направят всичко възможно да продължат войната, за да настроят общественото мнение в САЩ срещу Тръмп във връзка с предстоящите избори”, смята още Дъскарев.

Редактор: Ивайла Маринова