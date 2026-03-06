Иран се оттегля от Зимните параолимпийски игри, съобщи пресслужбата на Международен параолимпийски комитет. Единственият ирански състезател, който трябваше да участва, беше скиорът Абулфазл Хатиби Мианей.

Решението за оттеглянето идва непосредствено преди началото на Игрите, които ще се проведат от 6 до 15 март в Милано и Кортина д’Ампецо.

Русия и Беларус ще имат 10-има атлети на Параолимпиадата

Церемонията по откриването ще се състои във Верона, където ще бъде даден официален старт на състезанията в различните дисциплини.

Редактор: Дарина Методиева