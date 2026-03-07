С наближаването на пролетта в Спасителния център за диви животни на природозащитната организация "Зелени Балкани" в Стара Загора се подготвяме за един от най-натоварените периоди – бебешкия сезон. Макар природата все още да се събужда, първите случаи вече са факт.

Едни от първите пациенти са 3 малки катерички, изпаднали от гнездото си, нуждаещи се от денонощна специализирана грижа. В момента екипът е поел изцяло ролята на тяхна „приемна майка“. Грижата за толкова малки пациенти изисква изключителна прецизност – от стриктния график за хранене със специализирано мляко до поддържането на постоянна телесна температура. Тези катерички са само началото на вълната от осиротели или пострадали млади животни, които се очакват в следващите месеци, обясняват от "Зелени Балкани".

Катеричка си сложи тиква на главата (ВИДЕО+СНИМКА)

Природозащитниците напомнят, че ако намерим малко диво животно в беда, изключително важно е да се свържем с местната Регионална инспекция на околната среда и водите или с екипа на Спасителния център. Специалистите ще ни насочат как да реагираме най-адекватно в конкретната ситуация.

